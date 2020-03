Jugar con los estadios llenos es algo que te motiva como jugador: Jhon Córdoba

En diálogo con Deportes W Jhon Córdoba, jugador en la Colonia de la Bundesliga, Alemania, compartió cómo está el tema de coronavirus en el país, "no estamos aislados socialmente porque en Alemania no está tan fuerte, pero todavía no estamos entrenando".

Por ahora, se tiene previsto que el 2 de abril se vuelva a las canchas, pero “no nada certero”. Los deportistas se encuentran haciendo trabajo individuales desde casa.

Por otro lado, el futbolista habló sobre su carrera y estado de ella, "estoy en un buen momento en mi carrera, es una pena la pausa, pero todo pasa por algo y no estoy apresurado. Me estoy tomando las cosas con calma".

También opino la decisión, que se puede llegar a tomar, sobre jugar a puerta cerrada, “no lo veo claro. Yo creo que el público hace parte del futbol. Jugar sin público no es emocionante, la verdad”.

Y concluyó, “siempre jugar con los estadios llenos es algo que te motiva como jugador, sentir la presión y el apoyo del público. Es algo muy bonito. Desde que llegué a Alemania no recuerdo haber jugado con el estadio vacío".

