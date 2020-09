La despedida de Messi a Luis Suárez con pulla a directiva del Barcelona

Con la salida del uruguayo Luis Suárez del Barcelona para el Atlético de Madrid, la relación de Lionel Messi y Josep María Bartomeu parece que se hunde aún más. Pues el astro del fútbol, en su mensaje de despedida a su compañero, se despachó contra el equipo.

"Ya me venía haciendo la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, comenzó su dedicatoria a Suárez.

Pero en sus siguientes líneas subió un poco el tono: "Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada".

Finalmente, el argentino le expresó su cariño y deseó lo mejor en esta nueva etapa.

Con esto, se suma otro capítulo a las relaciones entre las directivas del Barcelona y Messi, quien hace cerca de un mes había manifestado su intencion de salir del equipo por diferencias con Bartomeu.