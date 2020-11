La respuesta de Ancelotti sobre dirigir a Colombia y el por qué del mal momento de James

La Selección Colombia no atraviesa un buen momento y encajó nueve goles en contra en las últimas dos fechas de Eliminatorias al Mundial Catar 2022: 0-3 con Uruguay en Barranquilla y 6-1 con Ecuador en Quito. El futuro de Carlos Queiroz sigue siendo incierto, pero la realidad es que hasta el momento se mantiene como entrenador de la Tricolor. Ahora, Carlo Ancelotti, querido por los colombianos por su trato a James Rodríguez, respondió sobre si dirigiría a la selección nacional del país.

En una charla con 'DirecTV Sports', el técnico italiano –que hoy está en Everton– fue sincero sobre Colombia, dejando en claro que confía en Queiroz: "nunca fui a Colombia. Me gustaría, me han invitado Ospina, James, Mina... Me gustaría pasar tiempo en Colombia, mas no para entrenar, porque Colombia mantiene un entrenador muy bueno que es Carlos Queiroz, con su experiencia que no todos tienen. El problema de Queiroz es que a veces puede perder. Entonces, digo, hay que confiar en el entrenador, lo conozco bien, tiene mucha experiencia y lo puede hacer bien con Colombia".

Por otro lado, Ancelotti explicó las razones por las que James ha bajado su nivel en Everton, pues el volante que pasó por Real Madrid empezó siendo una de las figuras de la Premier League, pero luego del encuentro frente a Liverpool (2-2) tuvo problemas.

"James empezó muy bien, después de Liverpool ha tenido problemas por un golpe, tuvo dificultad en la recuperación, jugó un partido sin entrenar bien. Su rendimiento ha bajado por esta razón. La calidad nunca se discute, en (Real) Madrid y en Bayern (Múnich)... Tuvo dificulta porque hay más competición, son equipos más competitivo donde a veces pasa que no juegas. Para él es importante jugar más que entrenar. Puede tener buen nivel físico si juega", contó el entrenador italiano.

James suma un gol con la camiseta del país y tiene tres anotaciones a su nombre en Everton. El próximo partido del colombiano con su club será este domingo 22 de noviembre a las 7:00 a.m., hora de Colombia, por Premier League.