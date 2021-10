La Selección Colombia está lista para el duelo decisivo contra Brasil

La Selección se mide con Brasil en el segundo partido de la triple fecha de octubre, con la buena noticia para la 'verdeamarela' de recuperar a su figura Neymar.La acumulación de cartones amarillos (2) sacó al jugador de la Juventus del partido contra Brasil por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 este domingo, que dará inicio desde las 4:00 de la tarde en Barranquilla, un horario que para Reinaldo Rueda no es ventaja, como muchos creen.dijo Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa previa al duelo contra Brasil.Colombia necesita un resultado que lo mantenga con vida en sus aspiraciones de clasificar al Mundial de 2022, luego del valioso empate que consiguió en su visita a Montevideo y que, de paso, le quitó una posición a Uruguay, que ya no es tercera sino cuarta en la tabla.Pero le sigue Colombia, quepues podría quedar tercera y llegar más motivada al duelo ante Ecuador, actual tercero y rival directo.La gran pregunta es quién será el reemplazante de Juan Guillermo Cuadrado, algo que el mismo Rueda dijo darle vueltas en la cabeza.Otro punto que deberá tener en cuenta el DT colombiano es el regreso de Neymar, que sin duda supone un gran peiigro para el combinado nacional.El jugador del PSG se perdió el partido contra Venezuela por suspensión, pero volverá con Brasil justo para el duelo ante Colombia, un rival bien conocido por Ney y con quien no ha tenido precisamente una relación cordial.El partido en el Metropolitano Roberto Meléndez se vivirá desde las 4:00 de la tarde.