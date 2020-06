La serie El Presidente termina de confirmar la forma en que opera el fútbol: Andrés Parra

En diálogo con Deportes W Andrés Parra, protagonista de El Presidente, se refirió a producción que habla sobre el escándalo del FIFA Gate. “Yo pienso que es una serie que está bastante ajustada a los hechos reales”, comentó. Así mismo, mencionó que dentro de la producción los personajes son presentados con los nombres y apellidos verdaderos por lo cual no es posible incluir tanta ficción.

“Tiene ficción, pero mucha de la ficción está ambientada en visiones o en sueños de nosotros, queda claro para el espectador que es producto de una ensoñación del personaje pero el hecho histórico, las cifras, los nombres, todo eso es completamente apegado a la realidad”.

Comentó que al momento de realizar la investigación pertinente para el desarrollo de la serie se vio bastante impactado con la inmunidad de esta organización “lo que más me sorprendió fue todo el tema de cómo funcionaba la Conmebol en Luque (…) pensar en la Conmebol como una especie de Vaticano a donde no puede ni siquiera entrar la policía. Me parece de un descaro que no lo comprendo” agregó.

Manifestó que El Presidente “va a terminar de confirmar las sospechas que se tenían con respecto a Grondona, a la Conmebol y la forma en que opera el fútbol (…) abrieron el telón y muestran absolutamente todo lo que pasa, en el papel político, en el papel social”. Por otro lado, mencionó que las cifras económicas que maneja el fútbol son tan altas que difícilmente cree que las instituciones y personas involucradas en este mundo vayan a cambiar en algún momento.

“Si su sueño de toda la vida fue entrar a la Conmebol y llega allá y se da cuenta que hay que estar untado, usted ¿se retira? ¿se queda?, a mí me parece que esa es la pregunta interesante que nos deja la serie. Por lo menos a mi esa fue la que me dejó”.

En la producción de Amazon Prime, Andrés Parra interpreta a Sergio Jadue quién era el presidente de Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile al momento del escándalo, sobre su personaje comentó que “todos terminan untados, como armamos el personaje con Armando (Bo, director de El Presidente), Jadue es muy ingenuo con la Conmebol. Tiene una escena hermosa con Grondona donde él le dice ‘aquí o comemos todos o no come ninguno’ como quien le dice que si no se va a untar se puede devolver por donde vino, y ahí es donde él puede tomar la decisión”.

“Si no le dan el mundial a Catar ahí siguen todos, usted le da el mundial a Estados Unidos y no pasa nada. Todo el problema fue darle el mundial a Catar, ahí ‘los gringos’ decidieron investigar y los cacharon”.

Para finalizar habló sobre su carrera como actor, comentó que ser recordado por el papel que hizo como Pablo Escobar es gratificante que ya que ha podido seguir con su carrera sin estar enmarcado solo en esta interpretación “que la gente se quede con el personaje es algo de ellos, pero a mí no me ha afectado a nivel profesional, por el contrario, somos muy pocos los actores que logramos hacer un personaje icónico (…) se tienen que juntar muchos astros para lograr algo así”.

