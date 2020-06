¿Qué dice Gamero sobre el futuro de Faríñez?

En este momento hay especulación sobre el futuro del arquero venezolano Wuilker Faríñez con el club embajador, pues se rumora su posible salida rumbo al Lens de Francia.

Al respecto, el director técnico de Millonarios, Alberto Gamero, dijo al Diario AS que, aunque no ha recibido información oficial sobre la salida de Faríñez, reconoce que su sueño es llegar a Europa.

"Entiendo que Faríñez siempre ha tenido su deseo de ir a Europa y el día que se le presente la oportunidad, las alas no se le van a cortar, pero hasta el momento no he recibido comunicación de que él va a salir del equipo", dijo a AS el profesor Gamero.

Le puede interesar:

El portero venezolano ha jugado 8 partidos durante la era Gamero en el club embajador, 6 por liga y 2 por Copa Sudamericana.

Sobre la reanudación de la liga, Gamero apuntó que mantienen la esperanza.

"Todas las opciones son válidas, por ejemplo, en el primer torneo que faltan 13 fechas, a unos les hacen falta 12, me parece que hay todavía un camino por delante. Estamos esperanzados con que esto comience, todas las opciones son buenas porque dicen que se jueguen los dos torneos y creo que eso es lo más leal”, explicó Gamero.