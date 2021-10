Le niegan la entrada al estadio a Jair Bolsonaro por no estar vacunado

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, denunció el domingo 10 de octubre que no se le permitió asistir a un partido de fútbol porque el club local no permitía la entrada a su estadio de hinchas que no estén vacunados.



El encuentro de la liga brasileña de fútbol entre Santos y Gremio era el primero con presencia de hinchas desde el inicio de la pandemia del Covid-19, pero el club insistió en que solo permitiría la entrada de personas vacunadas o que tuvieran una prueba de PCR negativa.



"Quise ver el partido del Santos ahora y me dijeron que hay que estar vacunado", dijo Bolsonaro en un vídeo publicado en la web del portal de noticias Metropoles.



"¿Por qué?", se preguntó indignado.

Passando o feriado no litoral paulista, presidente @jairbolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do @SantosFC por não estar vacinado.



“Por que isso?”, questionou em tom de indignação. pic.twitter.com/VcJ9t5qGTU — Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2021

Bolsonaro, que se ha negado a vacunarse y ha animado a otros a seguir su ejemplo, afirmó que tenía anticuerpos porque ya había contraído el Covid-19.



No estaba claro si Bolsonaro, un aficionado al fútbol que pasó el fin de semana cerca de Santos, intentó ir al partido o si su queja era general sobre la necesidad de lo que él llamó "pasaportes de vacunas".

Lea también:

Neymar anunció su posible fin en el fútbol: "Creo que será mi último Mundial"

Un portavoz del Santos dijo que el club no había sido contactado por el equipo del presidente y que todos los aficionados deben seguir las normas sanitarias del país.



Brasil es uno de los países más afectados a causa de la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Más de 600.000 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad.