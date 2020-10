Lesión deja por fuera a James en el próximo partido contra el Southampton

El director técnico del Everton, Carlo Ancelotti, informó que James Rodríguez no estará para el partido del domingo contra el Southampton por una lesión luego del encuentro contra el Liverpool el fin de semana pasado.

Ancelotti dijo que James quedó afectado tras una entrada fuerte del defensor Virgil Van Dijk en el inicio, por ello no lo incluirá para el próximo partido.

Por ahora no se conoce le gravedad de la lesión del colombiano, pero su entrenador dejó entrever que los rumores que han surgido que es fuerte son falsos. Apuntó a que el equipo tendrá una buena alineación. Rodríguez ha estado en seis partidos durante su primer mes en el Everton y dos con la Selección Colombia por las eliminatorias de Catar 2022.

Se espera que James regrese a competencia en 15 días.

