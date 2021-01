Lluvia de memes luego de que AuronPlay le diera su “bendición” a Millonarios

El reconocido youtuber español AuronPlay volvió a hablar de Millonarios F.C. luego de que felicitara al club embajador en unos de sus streaming.

Esta vez, mostró su agradecimiento con el equipo colombiano por seguirlo en Twitter, ya que tiene bastantes seguidores y anunció que, al parecer, el club le enviará un detalle.

“Alguien me envió dinero para que felicitara a Millonarios F.C., un equipo de fútbol en Colombia. Me han seguido en Twitter y todo, tiene muchos seguidores y creo que me quieren enviar una camiseta”, dijo.

De inmediato, los seguidores del cuadro capitalino llenaron de elogios al youtuber y algunos hicieron memes el ‘fichaje’ de AuronPlay por Millonarios.

JAJAJAJJAJAJJA grande @auronplay @MillosFCoficial

Ahora saldrá un vídeo en Youtube de que Auron es Colombiano e hincha de Millonarios https://t.co/qIR77A5ga1 — Lagos. (@slagos_13) January 18, 2021

Pal otro año jsjs pic.twitter.com/hjwLoOohBD — Daniel (@Daniel89579956) January 19, 2021

Auron Play Nuevo Hincha de Millonarios grande auronplay pic.twitter.com/a8UMF4PgE0 — Carlos Andrés Arias (@Carlos_Arias_L) January 19, 2021