Los objetivos de Néstor Craviotto con el Pereira para 2020

En diálogo con Deportes W Néstor Craviotto habló sobre el regreso a la primera categoría, afirmó que se encuentra contento con el desempeño que tuvieron durante el 2019, ahora solo les queda proyectar lo que será este nuevo año y demostrar que el Deportivo Pereira es un buen equipo.

En su debut en la Liga Betplay, frente a Nacional, espera que el equipo demuestre quien se lleva mejor en la cancha, para así formar un buen grupo.

Sobre el formato de descenso que no le ha gustado a varios directores técnicos, el profe Craviotto opinó, “es injusto totalmente, pero no nosotros no decidimos que hacen en la Dimayor (…). Esperemos que algún día se den cuenta, cuando un equipo grande como Nacional esté allá abajo sufriendo. Que uno se vaya al descenso por los puntos que hace y no los que hace el otro".

Con el descenso que sufrió el Pereira ahora es un gran reto atraer a la afición, el profesor afirma que es importante la asistencia de la hinchada, “la idea es ser positivos, sumar a la gente, que nos acompañen y sabemos que están felices de que estemos en primera división. Como nosotros demostramos en la cancha, la gente de Pereira lo va a demostrar afuera”.

Para finalizar, Néstor Craviotto habló sobre el Torneo Preolímpico y los papeles que tienen selecciones como Argentina, Colombia, Brasil, “creo que va a ser difícil porque hay grandes equipos”.

