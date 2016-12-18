Luis Suárez alcanza a Messi en el liderato

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Barcelona, alcanzó al argentino Lionel Messi, su compañero en el conjunto azulgrana, en el liderato de la tabla de goleadores tras la decimosexta jornada de la Liga española, con 'doblete' del primero y un tanto del segundo en el derbi de este domingo con el Espanyol.

Los dos suman doce goles, dos por encima del portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid), con un partido menos por el Mundial de Clubes, del que se proclamó campeón este domingo con tres tantos en la final contra el Kashima Antlers. Su encuentro pendiente, ante el Valencia en Mestalla, lo jugará el próximo 22 de febrero de 2017.

Por detrás, con nueve figuran Iago Aspas (Celta) y Willian José (Real Sociedad) y en el siguiente escalón, con siete, ya aparece Sandro Ramírez (Málaga), autor de su tercer tanto de falta directa en esta temporada. Mientras, Antoine Griezmann y Kevin Gameiro, atacantes del Atlético de Madrid, siguen estancados en seis dianas.

Clasificación de goleadores (16ª jornada):

- Con 12 goles: Luis Suárez (URU) y Messi (ARG) (Barcelona).

- Con 10 goles: Cristiano Ronaldo (POR) (2p) (Real Madrid).

- Con 9 goles: Iago Aspas (2p) (Celta); Willian José (BRA) (1p) (Real Sociedad).

- Con 7 goles: Rubén Castro (1p) (Betis); Sandro (Málaga).

- Con 6 goles: Carrasco (BEL), Gameiro (FRA) y Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Florín Andone (RUM)(Deportivo); Gerard Moreno (Espanyol); Vietto (ARG) (Sevilla); Duje Cop (CRO) (2p) (Sporting); Sansone (ITA) (1p) (Villarreal).

- Con 5 goles: Deyverson (BRA) (Alavés); Aduriz y Raúl García (Athletic); Rafinha (BRA) (Barcelona); Sergi Enrich y Pedro León (Eibar); Piatti (ARG) (Espanyol); Kevin-Prince Boateng (GHA) (Las Palmas); Álvaro Morata y Bale (GAL) (Real Madrid); Ben Yedder (FRA) (Sevilla).

- Con 4 goles: Neymar (BRA) (1p) (Barcelona); Celso Borges (CRC) (1p) y Babel (HOL) (Deportivo); Artem Kravets (UKR) (Granada); Sergio León y Roberto Torres (1p) (Osasuna); Jonathan Viera (3p) (Las Palmas); Sergio Ramos y Benzema (FRA) (Real Madrid); Vela (MEX) (2p) (Real Sociedad); Carmona (Sporting); Rodrigo (BRA) (Valencia).