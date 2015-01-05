Luis Suárez y Cristiano Ronaldo, máximos goleadores en 2014

Luis Suárez ha completado sus 31 goles entre el Liverpool y el Barcelona, mientras que Ronaldo ha logrado todos sus tantos con el Real Madrid.

Esta es la segunda ocasión en la que Luis Suárez encabeza esta clasificación, ya que también lo hizo en 2010 con el Ajax de Amsterdam, y la primera en la que lo hace Cristiano Ronaldo

La clasificación de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), contempla los partidos de Liga jugados en el año natural, aunque correspondan a competiciones diferentes, de las sesenta ligas más importantes del mundo.

En 2014 un total de quince jugadores de estas sesenta ligas marcaron al menos veinte tantos en partidos de sus respectivos campeonatos.

La tercera posición es para el islandés Alfred Finnbogason (Heerenveen y Real Sociedad), con veintinueve goles, por delante del hispano-brasileño Diego Costa (Atlético de Madrid y Chelsea), con veintiocho, mientras que el argentino del Barcelona, Leo Messi, ocupa el quinto puesto con veintisiete tantos.

Por ello, el récord establecido en el año 2003 en el fútbol mexicano por el paraguayo José Saturano Cardozo, con 58 goles, continúa vigente.

La clasificación de goleadores es la siguiente:

1.- Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 31 goles

2.- Luis Suárez (Liverpool y Barcelona): 31

3.- Alfred Finnbogason (Heerenveen y Real Sociedad): 29

4.- Diego Costa (Atlético de Madrid y Chelsea): 28

5.- Lionel Messi (Barcelona): 27

6.- Zlatan Ibrahimovic (París Saint Germain): 26

7.- Graziano Pelle (Feyenoord y Southampton): 23.

8.- Ciro Inmobile (Torino y Borussia Dortmund):22

9.- Daniel Sturridge (Liverpool): 22

10.- Hamdi Harbaoui (Lokeren): 22