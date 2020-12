Maradona, Pelé, Messi, CR7: Este es el mejor equipo de la historia del fútbol

France Football eligió este lunes 14 de diciembre al mejor equipo de la historia del fútbol en el que resaltan figuras como Diego Armando Maradona, Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Los grandes ausentes en el once fueron leyendas como Johan Cruyff, Gianluigi Buffon, Alfredo Di Stéfano, Iker Casillas y otros grandes futbolistas que marcaron una leyenda.

“Aquí están los once mejores jugadores de todos los tiempos”, escribió el medio en sus redes sociales.

Este es el once elegido por France Football:

Portero: Lev Yachine

Defensas: Paolo Maldini, Franz Beckenbauer y Cafú.

Mediocampistas: Diego Maradona, Pelé, Lothar Matthäus y Xaxi Hernández.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario y Lionel Messi.

After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! pic.twitter.com/FsKAoSyGZL