María Sharápova confirma que reaparecerá en el Mallorca Open

"Estoy muy feliz de poder anunciar que voy a aceptar la 'wild card' para disputar el Mallorca Open" ha declarado Sharápova, 32 años de edad, y que entrena en desde hace varios días en las instalaciones del Santa Ponça Country Club, en el municipio de Calviá, sede del torneo mallorquín.



"Quiero agradecer al torneo la oportunidad que me da y a todos mis increíbles fans que me han estado apoyando en los últimos meses", añadió.



Sharápova formará parte del cartel del torneo mallorquín, el único de la WTA, que se disputa en España, junto a otras dos ex números uno, la alemana Angelique Kerber, actual campeona de Wimbledon, y la bielorrusa Victoria Azarenka.



El Mallorca Open WTA, cuyo director es Toni Nadal, se disputará entre el 17 y el 23 de junio.



El tío y exentrenador de Rafael Nadal ha expresado su satisfacción por el hecho de contar con el mejor cuadro de la historia del torneo.



"Como director del Mallorca Open y mallorquín, me encanta poder dar la bienvenida a las mejores estrellas del firmamento tenístico como María Sharápova, Angelique Kerber y Victoria Azarenka a este torneo de la WTA que se disputa en nuestra hermosa isla", ha declarado.



También jugará en Mallorca la estadounidense Amanda Anisimova, de 17 años que ha tenido una gran actuación en el reciente torneo de Roland Garros, en el que derrotó, entre otras, a la defensora del título, la rumana Simona Halep.



Anisimova se plantó en semifinales y tan solo la tenista australiana Ashleigh Barty, a la postre vencedora, pudo derrotarla.



Entre las tenistas españolas que han confirmado su participación destacan Aliona Bolsova, que cayó en semifinales en Roland Garros, y Paula Badosa, que jugará invitada por la organización.



Rafael Nadal, asimismo, será otra de las grandes atracciones del torneo balear ya que está previsto que, como suele hacerlo habitualmente, prepare en las pistas del Country Club Santa Ponça su participación en Wimbledon.



El tenista de Manacor, número dos del mundo y que acaba de conquistar su duodécimo Roland Garros, realiza entrenamientos diarios en una de las canchas de hierba natural junto a su equipo encabezado por su entrenador Carlos Moyá.