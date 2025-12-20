Después de 4 años, inauguran Businú en Montería: primer sistema de transporte público fluvial

Montería

Después de 4 años de espera, la Alcaldía de Montería puso al servicio de propios visitantes el proyecto Businú, primer sistema de transporte público fluvial de Colombia. El servicio se ofrecería en el río Sinú a través de dos embarcaciones llamadas Betancí y Yapel, traídas recientemente desde la ciudad de Cartagena.

El acto inaugural se adelantó este 20 de diciembre en la capital cordobesa. En ese sentido, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén resaltó que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”.

Según lo expuesto por el mandatario municipal, las demoras en el proyecto estuvieron relacionadas, principalmente, con situaciones técnicas y financieras.

“Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”, precisó el alcalde Kerguelén.

“Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, agregó.

Durante la ceremonia de entrega, se enfatizó que “las dos embarcaciones fluviales fueron diseñadas y construidas por Cotecmar, con el propósito de optimizar el transporte acuático y responder a las necesidades de movilidad de la ciudad”.

Cabe recordar que, cada una de las embarcaciones tendrá capacidad para 36 pasajeros.