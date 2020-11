“Me gusta que mi nombre suene en Colombia”: ‘El Piojo’ Herrera sobre dirigir a la Tricolor

El entrenador Miguel ‘El Piojo’ Herrrera, con amplio recorrido en equipos como América de México y la selección mexicana, habló en el medio TUDN sobre la posibilidad que hay de que sea el nuevo técnico de la Selección Colombia.

“La verdad es que no más que los rumores que hay por todos lados. A mí no me han dicho nada. Me gusta, me agrada que mi nombre está en una selección tan importante como la de Colombia”, mencionó.

“No me ha contactado nadie, sigo metido y concentrado al 100 por ciento con el América", añadió.

Aunque recalcó que solo son rumores y que no ha tenido contacto con dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, destacó que la Tricolor tiene una gran camada de jugadores con calidad y que juegan en importantes ligas.

"Es una selección importante a nivel mundial, tiene muy buenos jugadores y creo que viene un recambio importante en mí, en Colombia y reitero, para mí hay una buena base de jugadores”, afirmó.

Por otro lado, desde México los medios ya comenzaron a hablar sobre el reto que tendría ‘El Piojo’ dirigiendo a una selección como Colombia.