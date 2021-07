“Me orino en la ropa”: la clave de ‘Rigo’ contra el frío en el Tour de Francia

El ciclista Rigoberto Urán es uno de los deportistas más importantes de Colombia por sus logros es diferentes carreras en el mundo, pero también es uno de los más destacados por su única forma de ser, siempre con la mejor actitud.

En diálogo con Juan Charry a través de Instagram, Urán habló de su actualidad en el Tour de Francia al estar en el tercer lugar de la competición a 5 minutos 18 segundos del líder, Tadej Pogacar.

A propósito, resaltó la dificultad de la última etapa por el intenso frío que se vivió en una gran parte del trayecto, asegurando que, además de él, ciclistas como Nairo Quintana, Sergio Higuita y Miguel Ángel López también se vieron afectados por el clima.

Lo que más llamó la atención fue la revelación que hizo sobre clave para luchar contra el frío en el Tour de Francia: orinarse en la ropa.

“Es muy complicado porque como va uno tan rápido no hay espacios para comer. Yo tengo una manera para calentarme y es que me pego unas meadas y es lo único caliente que siento. Eso parce es una belleza, sobre todo cuando llueve tanto porque me dan ganas de orinar en la ropa”, contó.

“Cada media hora orinando uno se va calentando de a poquito, pero el frío cambia todo; ojo, el calor también”, agregó.