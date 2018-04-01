Messi y Luis Suárez aprovechan el descanso de Cristiano

Messi fue el salvador del Barcelona en el Sánchez Pizjuán, donde Luis Suárez impulsó la reacción del equipo de Ernesto Valverde. El argentino suma 26 tantos como líder sólido de la clasificación y Luis Suárez alcanzó en la segunda plaza a Cristiano con 22 dianas.



En el pulso por ser máximo goleador nacional, Rodrigo Moreno recortó distancia con Iago Aspas. El delantero del Valencia marcó para dar el triunfo a su equipo en Butarque y con 13 tantos se coloca a tres del punta del Celta de Vigo.



El único jugador que marcó más de un tanto en la trigésima jornada fue el galés Gareth Bale para el Real Madrid en la visita a la UD Las Palmas. Con su doblete, el primer tanto del curso desde el punto de penalti, se sitúa duodécimo clasificado con once goles.