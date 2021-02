Millonarios contradice el diagnostico de Boca sobre Andrés Román

Luego del frustrado fichaje del lateral colombiano Andrés Felipe Román por parte de Boca Juniors por no haber superado los exámenes médicos debido a una “miocardiopatía hipertrófica”, el club albiazul le practicó el pasado lunes unos nuevos exámenes médicos en la clínica Shaio para confirmar si poseía esta enfermedad.

No obstante, Millonarios dio a conocer los resultados de los exámenes hechos al jugador, y concluyó que este no padece una miocardiopatía hipertrófica. La junta Médica de Especialistas informó que “no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara"

Además, agregó que “Los exámenes tomados el pasado lunes concluyen que el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta”.

El club informó que se le continuarán realizando “exámenes genéticos en el exterior, para encontrar alguna anomalía en el ADN y con exámenes cardiovasculares y físicos, para que permita encontrar una conclusión definitiva acerca de lo que posee el jugador".