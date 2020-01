Montoya y Piedrahita consiguieron un top-5 en las 24 horas de Daytona

Top-5 para Juan Pablo Montoya y Juan Diego Piedrahita con los puestos 4° y 5° respectivamente, y un abandono de carrera para la debutante Tatiana Calderon faltando 5 horas para el final fue el saldo en el Daytona International Speedway.



Tras haber tenido una destacada presentación, las fallas mecánicas impidieron a los representantes colombianos obtener mejores resultados en la edición 58 de la Rolex 24 Horas de Daytona, primera fecha del Weather Tech SportsCar Championship-IMSA, que se cumplió el fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de enero.

Kamui Kobayashi, Renge Van Der Zande, Scott Dixon y Ryan Briscoe, a bordo del Cadillac Dpi No.10 de Wayne Taylor Racing ganaron la carrera, seguidos por el Mazda #77 de Joest, con Oliver Jarvis, Tristan Nunez y Oliver Pla, y el Cadillac #5 del Mustang Sampling Racing / JDC-Miller MotorSports conducido por Joao Barbosa, Sebastien Bourdais y Loic Duval.



Montoya y sus compañeros de equipo, Dane Cameron y Simon Pagenaud, con el Acura-Penske #6 de Penske, finalizaron en la cuarta posición, a cinco vueltas de diferencia, mientras que Piedrahita, Mateus Leist, Chris Miller y Tristan Vautier, auto #85 de JDC Miller MotorSports, a 8 vueltas de los líderes, completaron el Top-5 de la carrera.



Juan Pablo inició la competencia peleando por la punta de carrera pero tuvo un problema de desgaste de los neumáticos por un inconveniente técnico con el piso del carro que los hacía tener un constante roce con el asfalto. Más adelante, a este inconveniente que permaneció durante toda la carrera, con Montoya a bordo en el turno de la noche, y buscando evitar un choque con el Cadillac #85, el carro sufrió un golpe ocasionando que perdieran hasta cinco vueltas respecto a los punteros. De esta manera se esfumaron las posibilidades de podio para el equipo.



“Con suerte terminamos cuartos, es una buena posición para el campeonato, obviamente uno siempre tiene esperanzas de algo mejor, pero era lo que teníamos. Los carros que terminaron por delante eran carros más rápidos que nosotros. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y no guardamos nada", comentó el experimentado bogotano.



Por su parte, Juan Diego agregó que para él fue "una buena carrera, terminar en el Top-5 es muy positivo, incluso pudimos pelear por el cuarto. El objetivo era mantenerse, dimos un gran salto respecto al año pasado. Además, terminar justo detrás de Montoya es muy valioso para mí, incluso tuvimos un duelo en pista, lo cual es un sueño cumplido luego de verlo correr como lo hace desde que yo tenía seis años".



Tatiana, por su parte, tuvo un destacado debut en la prestigiosa prueba a bordo del Lamborghini #19 tripulado además por la danesa Christina Nielsen, la británica Katherine Legge y la suiza Rahel Frey.



En sus dos turnos al volante logró adaptarse al carro y a las condiciones de la exigente carrera pero un constante problema con la presión de la bomba de gasolina desde el inicio de la prueba y otros inconvenientes mecánicos terminaron por ocasionar que el auto quedara fuera de competencia cuando, en manos de Christina Nielsen, se incendió el motor a falta de cinco horas para completar las 24. Al final y tras haber estado en el top 10 de los Gran Turismo Daytona (GTD) se clasificaron en el puesto 16 de la categoría.



"Es una lástima que no pudimos terminar, pero estoy muy contenta con la experiencia y con lo que hicimos con el equipo. Tocará esperar un año. He aprendido muchas cosas. La pista cambia muchísimo. Sales en la noche con neumáticos nuevos, frío, la pista fría... es muy cambiante y el tráfico también", expresó la colombiana.



La segunda válida del Weather Tech SportsCar Championship-IMSA, correspondiente a las 12 Horas de Sebring, segunda prueba de resistencia del año, se cumplirá el 21 de marzo.