Naomi Osaka rompió en llanto al ser preguntada por sus problemas médicos

La tenista japonesa Naomi Osaka vuelve a ser el centro de atención del mundo del tenis con su llegada al torneo de Cincinnati, donde antes de comenzar la competición ya se mostró cargada de emociones, lágrimas y haciendo causa por los damnificados del terremoto ocurrido en Haití.

Osaka, de 23 años, protagonizó una rueda de prensa poco común, en la que volvió a romperse emocionalmente, siempre por la misma causa, al tratar de explicar su comportamiento de enfrentamiento con el mundo que le rodea, especialmente el periodístico cuando llega a los torneos, reiteró que su objetivo siempre será ayudar a los demás.

Naomi Osaka bursts into tears and exits podium while addressing how she has felt since withdrawing from French Open. pic.twitter.com/xBn8XRF8FB