Nibali se llevó el título de la Vuelta Sicilia en la última etapa

Este viernes, se debutó la cuarta y última etapa de la Vuelta a Sicilia, teniendo el triunfo por parte de Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), ciclista italiano, a unos kilómetros de su ciudad natal.



Alejandro Valverde (Movistar Team), ciclista español, tenía casi cerrada la general, pero 'el Tiburón' se llevó la general tras conquistar la etapa gracias a un ataque lejano dejando de segundo lugar a Alejandro, seguido por el segundo clasificado Alessandro Covi (UAE) con diferencia de 7 segundos.



Le puede interesar:

Egan Bernal, el mejor ciclista latinoamericano en el ranking de la UCI World Tour

Nuevo triunfo de Sebastián Molano: el colombiano es líder de la Vuelta a Sicilia



"La clave estuvo en el descenso, aunque tomé mal una curva. Luego mantuve el ritmo. Ha sido algo muy bonito. En Luxemburgo no sentía el ritmo todavía, pero ahora estoy mejor y quiero terminar bien estas últimas buenas jornadas”, aseguró Vicenzo



El ciclista logró su doble triunfo, etapa y clasificación general, por medio de su contundente ataque a 22 kilómetros de la meta.

"Nibali ha atacado muy lejos de la meta. Aunque sabía que iba a atacar, en ese momento no he salido porque pensaba que lo tenía controlado, pero ha salido muy bien. Cuando he visto que no podía cogerlo me he limitado a controlar para que no me pasara nadie. La caída de ayer no ayuda", añadió Valverde.