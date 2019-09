No creía que había sido campeona mundial, verme ahí me inundó en lágrimas: Leidy Solís

La deportista colombiana, Leidy Solís, durante su carrera ha obtenido hasta el momento medalla de oro en los Panamericanos en el 2007 y oro en los suramericanos del 2010. Por otro lado, quedó en cuarta posición en los Olímpicos en Pekín en 2008 y su más reciente triunfo fue el oro en el Mundial de pesas en Tailandia.

La pesista compartió durante la entrevista lo que fue su participación en el Mundial que la consolidó como la campeona del mundo de halterofilia en 81kgs: “Me sentí un poco mal porque no tuve un buen arranque, pero me concentré y logré ganar los dos oros. Estoy muy contenta por este resultado.”

Solís también compartió el proceso que tuvo que pasar desde el 2016 cuando no pudo estar en el pódium, hasta la fecha con este logro en Tailandia: “Lo más importante es la perseverancia, yo continué. Estos tres años han sido muy importantes. Estoy muy agradecida con Dios y feliz. Las cosas se han dado porque hemos luchado.”

En cuanto a las rivales a las que se enfrentó, la colombiana expresó que: “Yo pienso que todos están entrenando fuertemente, los Olímpicos motivan a las atletas y hay que seguir entrenando fuerte, hay que mejorar las marcas.”

“Para todo el mundo no es un secreto el nivel que Colombia ha obtenido y lo que me han visto hacer estos años. El objetivo es mejorar mi marca para los Olímpicos, creo que vamos por buen camino”, agregó Solís.

Para finalizar, la campeona expresó que no podía creer haber conseguido el triunfo: “No creía que había sido campeona mundial, muchas cosas pasaron por mi mente. Verme ahí me inundó de lágrimas”.