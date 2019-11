No me parece bien que se haya aprovechado de mi imagen y nombre para su beneficio: Egan

A través de sus redes sociales, el deportista de origen zipaquireño y campeón del Tour de Francia, Egan Bernal se pronunció a propósito del lanzamiento del más reciente libro del periodista Mauricio Silva, quien en su publicación hace una recopilación periodística de la carrera del ciclista en un producto que denominó "Egan, el campeón predestinado".

El ciclista manifestó su descontento frente al libro de Silva, señalando que el periodista "se aprovecha" de su nombre e imagen para beneficio propio, señalando a su vez que no estaba informado sobre el trabajo que venía adelantando el comunicador en torno a su historia.

El pronunciamiento de Bernal fue hecho a través de sus redes sociales, precisamente en respuesta a un trino del periodista Mauricio Silva en el que este presentaba a sus lectores el lanzamiento de su más reciente publicación, afirmando que llevaba un año de trabajo investigativo en la construcción de dicho libro.

"La verdad, me encontré con una historia tan apasionante como increíble", dijo Silva en su trino.

Estas fueron las publicaciones hechas por Bernal y Silva frente al tema.

Don @msilvaazul personalmente no me parece bien que se haya aprovechado de mi imagen y mi nombre para su beneficio, sin siquiera informarnos que estaba haciendo un libro llamado “EGAN”

Hasta ahora me entero de esto y de mi parte lo veo muy mal.