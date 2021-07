No recibimos apoyo de Mindeporte para los Juegos Olímpicos: Fedepesas

William Peña, presidente de la Federación de Pesas, se refirió en W Fin de Semana a la medalla de plata que le dio Luis Javier Mosquera a Colombia, y manifestó que “estamos felices de conseguir este logro para el país, y más por lo que hemos tenido que sufrir para llegar aquí”.

Indicó que “en el caso de Luis Javier Mosquera para la clasificación de los Juegos Olímpicos, no nos apoyo el Ministerio del Deporte, nos tocó como Federación hacer gestiones por todo el país, hasta que la Gobernación del Valle nos dio la mano y nos permitió hacer el evento en Cali con el que el deportista consiguió su clasificación”.

Dijo que “la comunicación con el señor de posicionamiento deportivo fue difícil, no solo para pesas sino para todas las federaciones. Reinaba la arrogancia y no tuvo un diálogo con nosotros. Yo tuve un momento de comunicación diciéndole que era muy importante el evento clasificatorio, dijo que no había plata que el Ministerio no tenía plata para ese evento”.

Le puede interesar:

También señaló que “aspiramos como federación y consideramos que los atletas que hemos traído deben ser protagonistas, y aspiramos que todos estén en el podio”.

Expresó que “esperamos que la persona que llegue de posicionamiento deportivo sea alguien que conozca del deporte para que no se convierta en un palo en la rueda en el desarrollo. Si a nosotros nos dejan trabajar, damos resultados”.