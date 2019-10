No todos los días se corren 7 horas bajo la lluvia, eso es difícil: Mathieu Van der Poel

Mathieu Van der Poel, una de las estrellas mundiales del ciclismo habló durante la entrevista sobre su participación en el Mundial de Yorkshire: "Las fuerzas no estaban, sentí que estaba comiendo bien. No sentí que estuviera deshidratado o bajo de energía. Simplemente no estaban las fuerzas. Tal vez el clima influyó".

Además, opinó sobre la organización del mundial, debido a las fuertes críticas que se le han hecho: “El clima es impredecible, pero en general la carretera estaba buena, se acortó en la cantidad de kilómetros que se tenían que correr, pero va más allá de la organización”.

Sobre la presión que tenía como corredor y si esto afectó su rendimiento, expresó que: “No me afectó la presión. No todos los días se corren 7 horas bajo la lluvia, eso es difícil. Es una cuestión de a quién le quedan más fuerzas al final".

Por otro lado, Van der Poel habló sobre las 3 disciplinas que actualmente practica: “"Me gusta participar en diferentes categorías del ciclismo, es una necesidad que siento. Por eso estoy en ruta, montaña y ciclocross".

Mathieu dejó claro que: “El próximo año estaré en el mundial de ciclomontañismo, se correrá en Albstadt, un lugar que conozco bien. En Tokio 2020 también estaré en ciclomontañismo".

Para finalizar, el ciclista habló sobre la posibilidad de hacer parte del equipo World Tour: “Es una posibilidad estar en equipo World Tour. Me gusta donde estoy, es un equipo pequeño pero va a carreras importantes. Al ser pequeño, todos nos conocemos y es familiar. Por ahora, me gusta estar en un equipo pequeño”.