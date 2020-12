No voy a ser el Ferguson del Real Madrid: Zidane

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró aliviado este miércoles tras clasificarse para octavos de final de la Champions, ganando 2-0 al Borussia Monchengladbach y bromeó con su futuro afirmando que "nunca voy a ser el Ferguson del Real Madrid".

Cuestionado en los últimos días hasta el punto de poner en duda su continuidad, Zidane sale reforzado tras este encuentro, afirmando su deseo de seguir disfrutando de su puesto.

"Nunca voy a ser el Ferguson del Real Madrid, eso seguro", dijo con una sonrisa, antes de añadir que "quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, no sé cuanto tiempo me voy a quedar, ni lo pienso".

"Lo que pienso es el día a día, la suerte que tengo de estar en este club con estos jugadores. Incluso los momentos complicados me gustan, no sólo cuando ganamos", aseguró Zidane en rueda de prensa.

"Ya es mucho tiempo en España, en Madrid y quiero seguir un poco más", insistió el técnico merengue, que elogió a su delantero Karim Benzema, autor de un doblete, del que afirmó que nada le sorprende.

"Esta noche hemos hecho un gran partido, nuestra victoria es merecida y el primer puesto (de grupo) también, y lo que hizo Karim me impresiona, pero no me sorprende", afirmó Zidane.

"Ya no sé si es un delantero, un 10, un 9 y medio, hace tantas cosas sobre el campo que es magnífico verlo así", afirmó el técnico merengue.

Respecto a la victoria, Zidane afirmó alegrarse por "los jugadores porque ellos sufren mucho lo que se pueda decir fuera, pero han demostrado lo que son como equipo, el carácter que tienen".