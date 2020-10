Nueva asistencia para James Rodríguez en el empate entre Everton y Liverpool

El colombiano James Rodríguez volvió dar una asistencia, pero esta vez en el clásico de Liverpool entre los ‘reds’ y los ‘toffees’, partido que finalizó 2-2 y deja al Everton en lo más alto de la Premier League.

Gracias a un cobro de tiro de esquina, James Rodríguez pudo demostrar nuevamente la calidad de su zurda al ponerle el balón en la cabeza a su compañero Michael Keane para la igualdad 1-1.

El gol del defensor central llegó luego de que en el minuto 2 el Liverpool a través de Sadio Mané se pusiera arriba en el marcador.

Sin embargo, el partido tuvo una jugada polémica luego de que el VAR le anularan un gol en el minuto 92 al Liverpool por un posible fuera de lugar.

