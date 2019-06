Ospina, el ángel guardián de Colombia regresa para plantar cara a Chile

Un llamado de su padre enfermo lo urgió a regresar a Colombia. De vuelta en Brasil, los cafeteros respiran aliviados por el retorno de su ángel guardián, el imbatible David Ospina, para el duelo ante Chile en cuartos de final de la Copa América.

El portero del Nápoles de Italia se reencontró con sus compañeros la noche del lunes en el hotel de Sao Paulo donde la Tricolor se prepara para el choque con los australes en el Arena Corinthians. Acostumbrado a cubrir sus fallas y respaldar sus espaldas, tres días antes los abandonó por primera vez.

Se despidió el viernes en Salvador. La salud de su padre, Hernán, había empeorado por una dura enfermedad que lo aqueja hace varios meses. Lo esperaban más de ocho horas de vuelo hacia la ciudad colombiana de Medellín, donde surgió como futbolista profesional.

La selección le dio su apoyo y anheló su pronto regreso. Pero la vuelta del número 1 de Colombia, a quien Lionel Messi ha llamado un "fenómeno" del arco, estaba en otras manos y la Tricolor cerró los flancos para que el guardameta estuviera con los suyos.

"Estamos con los corazones y con las oraciones con David y su familia. Estamos más unidos y con más responsabilidad juntos", dijo el técnico Carlos Queiroz, con su español a veces enredado. Al fin y al cabo, como diría Jorge Valdano, el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes.

Ospina se perdió la última jornada del Grupo B, cuando los cafeteros derrotaron 1-0 el sábado a Paraguay y finalizaron como el único combinado con puntaje perfecto en la primera ronda. Álvaro Montero, del Deportes Tolima, se encargó de mantener el marcador en ceros y el favoritismo cafetero en el torneo americano.

"El que entre o el que esté, trata de hacerlo de muy buena manera", había dicho Ospina antes del juego con los guaraníes.

Montero cumplió y Colombia sigue siendo, junto a Brasil, el único equipo que no ha recibido goles en la Copa América. Aunque está lejos del récord del 1, que no recibe gol con el once nacional desde octubre de 2018.