Piloto colombiana será la única mujer que correrá en la final de la Renault Clio Cup

La colombiana comentó durante el programa que actualmente es la única mujer inscrita en la carrera y en todo el campeonato de este año. Además confirmó que gracias al apoyo de Marca Colombia, viajará como promotora de nuestro país.

En cuanto a cómo llegó hasta ese lugar, expresó que: “es un proceso de muchos años y perseverancia. Hace años participé con el equipo Renault y eso llamó mucho la atención en España, después me escribieron que tenía las puertas abiertas, y con el apoyo de Coldeportes pude ir a hacer unos exámenes y aprobé, me gané el cupo en la Clío cup.

Finalmente comentó que para ella este logro significa un honor y un sueño cumplido.