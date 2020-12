Polémica en el Atalanta: ‘Papu’ Gómez cantó el himno de la Juventus antes del partido

En las últimas semanas se ha confirmado el altercado que tuvo Alejandro ‘Papu’ Gómez con el entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini. Incluso, versiones aseguran que hubo golpes entre el jugador y el DT.

Ahora, una nueva polémica sacude al equipo de Bérgamo luego de que se difundiera un video en redes sociales en donde se ve al jugador argentino cantando el himno de la Juventus antes del partido contra el Atalanta, su equipo.

Las imágenes muestran una sonrisa en la cara del ‘Papu’, quien estuvo en el banquillo en el inicio del partido.

El video ha levantado todo tipo de comentarios: desde personas que lo critican por su actuar y lo acusa de poco profesional, a gente que comparte su postura.

Nothing to see here.



Just Papu Gomez singing along the Juventus anthem before Juve-Atalanta while getting to sit on the bench. https://t.co/XDl0iwXIA2