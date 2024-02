¿Por qué no darle la oportunidad a Arturo Reyes?: Carlos Bacca sobre DT para Colombia

En diálogo con Deportes W, Carlos Bacca, delantero del Villarreal y la Selección Colombia, dijo estar orgulloso de conseguir un objetivo que inicialmente no pasaba por su cabeza: convertirse en el máximo goleador colombiano en La Liga (56 goles), superando a Radamel Falcao (52).

Bacca también se refirió al futuro de la selección Colombia y qué tipo de técnico se necesita de cara a la Copa América:

"La Federación sabe cómo somos y qué es lo mejor para el país. Tiene que ser un DT que mejore lo que hizo Pékerman. ¿Por qué no darle la oportunidad a Arturo Reyes? Los partidos con él nos fueron muy bien, se vio un gran Colombia con goles y alegría".

Para Carlos Bacca, el legado de Pékerman es importante: llevó a Colombia a dos mundiales y lo hizo un equipo competitivo. Por eso, quien tome las riendas del equipo debe superar esos logros.

“El profe Pékerman en lo personal me dejó que cambiara la mentalidad, que fuera competitivo y que siempre hiciera más. Le deseo lo mejor porque me dio la oportunidad de ir a la selección”, resaltó Bacca.

Sobre el futbolista pesan críticas de todo tipo. Ante ellas, Bacca reflexionó diciendo: "Ni las críticas me hunden ni los elogios me suben los humos. Siempre he venido de una familia humilde y trabajadora, por eso he salido adelante".

Finalmente, Bacca dijo haber celebrado el título del Junior con alegría y pasión: “Soy un hincha más. Sufro mucho desde la TV porque no puedo ayudar. Tengo grandes amigos en el club. Fue difícil por lo que sucedió en Brasil, no se esperaba. El fútbol fue injusto con Junior".

Sobre su regreso al equipo barranquillero, Bacca relató que cuando el Milan le dijo que no contaba con él, tuvo la oportunidad de firmar. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, pues no podía salir gratis y Junior no podía pagar.

"Mi regreso siempre está cerca (…) El sueño es ganar la Libertadores", concluyó Bacca.