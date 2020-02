Posiblemente a los colombianos nos vaya muy bien en los Olímpicos: Sergio Higuita

El ciclista del Education First, Sergio Higuita, se refirió al triunfo del pasado 16 de febrero, en donde ganó el Tour Colombia, “me siento muy feliz y motivado. Es un triunfo muy importante. Gano experiencia, quedo satisfecho de cómo me he preparado y es mi primer general. Eso da motivación para seguir trabajando".

Además, el actual campeón nacional se definió como un corredor rápido y bueno para las clásicas, dijo que, “en Europa hay varias clásicas, las de las Ardenas me llegan bien. Flecha Valona, Lombardía y Lieja-Bastoña-Lieja son carreras que podría ganar a futuro".

Sergio opinó sobre el trazado de los Juegos Olímpicos, que se dice que es demasiado exigente debido a la subida al Monte Fuji, “sí, es un trazado demasiado exigente, es un recorrido demasiado difícil. Posiblemente a los colombianos nos vaya muy bien en los Olímpicos.

