Punto final para las anotaciones de canasta de la leyenda Pau Gasol

El mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos no volverá a anotar una canasta. Pau Gasol (Sant Boi, 1980), jugador de 2,13 metros de altura, posicionado en ala-pívotha, anunció este martes 5 de octubre de 2021 que abandona la práctica profesional del deporte que le ha convertido en una estrella mundial.

"Cuando vas madurando vas apreciando más las cosas, todos los momentos fueron y son importantes, valoro cada momento de la carrera, pero al final no es fácil" añadió el jugador en el acto de prensa

Paul agregó algo sobre su futuro deportivo "El tema de entrenado es algo que he podido pensar, pero es algo que requiere mucha dedicación y al final es una dedicación más alta, mucho más que la de un jugador" "Explorar el tema de ser consultor, la vida ejecutiva con un poco más de flexibilidad".

Al parecer, el jugador tiene un plan un poco más flexible y 'relajado'. Por esto ha planteado la idea de entender los métodos de juego de la NBA y explorar cada uno de ellos. "Empieza una etapa de aprendizaje y he hablado con varios equipos de la NBA para poder explorar los equipos de allí" aseguró Paul.

A pesar de su carrera exitosa, asegura que le falto ganar todas las medallas, sin embargo, se siente orgullos de no tener ninguna espina 'clavada' y se siente agradecido por todo lo que ha ganado. "Disfrutar el momento y saborearlo" Me siento orgulloso porque siempre fueron retos. Las medallas no te las regala nadie.. lo valoro en su justa medida, pero al final ganar un campeonato más o no, no te cambia la vida" agregó el jugador.