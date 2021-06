Redes sociales la toman contra Álvaro Morata tras fallar penalti con España

La prensa española se ha mostrado crítica tanto con la selección como con su entrenador, Luis Enrique Martínez, luego de dos empates en la Eurocopa ante Suecia y Polonia.

Este miércoles, ‘La Roja’ se enfrenta ante Eslovaquia para sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo, partido que ganó 5-0.

Con este resultado, España suma 5 puntos y es segunda en el grupo E de la Eurocopa detrás de Suecia que tiene 7 unidades.

A pesar de la victoria ante los eslovacos, el nombre de Álvaro Morata se volvió tendencia mundial luego de que fallara una pena máxima cuando el partido iba 0-0.

Las redes sociales no perdonaron el fallo del delantero de la Juventus de Turín y le recordaron su falta de gol en la selección española.

