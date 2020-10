Santiago Giraldo se retiró del tenis con el sin sabor de poder ganarle al ‘Big three’

Recientemente el tenista colombiano Santiago Giraldo anunció en una rueda de prensa que se retiraba del deporte profesional tras 16 años de carrera. Al respecto, Giraldo expresó que: “ya fueron muchos años de intensidad y disciplina, así que sentí que era el momento de retirarme”.

Por otro lado, el colombiano comentó los planes que tiene por hacer luego de su retiro: “desde el lunes estaré libre y oficialmente sin trabajo. No tengo responsabilidades y me da alegría poder permitirme un espacio de tranquilidad para poner en orden mis posibilidades”.

Cabe resaltar que Giraldo alcanzó en 2014 la posición 28 en el escalafón de la ATP, el más alto que cualquier tenista colombiano ha podido conseguir. Además, representó a Colombia en 30 series de la Copa Davis y disputó dos juegos Olímpicos.

El deportista de 33 años mencionó que el tenis ha sido una universidad para él y que se quedó con el sin sabor de poder ganar frente al Big three de Federer, Nadal y Djokovic: “no se pudo y no me puedo reprochar por eso, así es la vida”.

Por último, Giraldo se refirió a la situación que vivió en la Copa Davis de 2016.