Santos presenta a Fernando Uribe como refuerzo pedido por Sampaoli

En una rueda de prensa en el puerto paulista de Santos, el delantero de 31 años recibió la camiseta número '9' de manos del presidente del club, José Carlos Peres, y se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros.



"El Santos es el equipo brasileño más conocido en el mundo por su historia. Es una honra formar parte y todavía más con la camiseta '9'. Mi deseo es hacer lo mejor y hacer valer la camiseta y cuando la hinchada quiere a un jugador eso da un poco más de presión, pero para mí eso es bueno y me motiva", declaró Uribe.



El atacante comentó que su ahora excompañero del Flamengo Gabriel 'Gabigol', que se formó y fue ídolo reciente del Santos, le "ayudó" a "tomar la decisión final" y le habló de su nueva ciudad.



El Santos desembolsó cinco millones de reales (unos 1,25 millones de dólares) por los derechos del colombiano, quien por sus problemas físicos perdió espacio en el Flamengo con Gabriel y Bruno Henrique, pero seguía gozando de la confianza del cuerpo técnico del equipo de Río de Janeiro.



Sampaoli constantemente venía quejándose de la falta de un centro delantero y dio el aval para Uribe, quien antes de llegar a Brasil defendió en su país al Atlético Huila, Cortulúa, Deportivo Pereira, Once Caldas, Atlético Nacional y Millonarios.



En el exterior, Uribe vistió la casaca del italiano Chievo Verona, en el que marcó cuatro goles en catorce partidos, y del mexicano Toluca, con el que disputó 119 encuentros y anotó 61 tantos.



Para tenerlo el próximo domingo en Fortaleza ante el Ceará, por la séptima jornada de la liga, el Santos deberá esperar el boletín de regularización de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que debe salir este viernes.



El Santos marcha quinto con once puntos, a dos del líder Palmeiras, que espera también una notificación del resultado del último domingo, cuando derrotó a domicilio al Botafogo, por 0-1, pero el equipo de Río de Janeiro demandó el partido por un error evidente del árbitro y del VAR al sancionar un penalti.



Con la llegada de Uribe, el Santos suma nueve foráneos aunque el también colombiano Jonathan Copete, el costarricense Bryan Ruiz y el atacante Yaya Banhoro, de la selección de Burkina Faso, están en negociaciones para dejar el equipo.



El zaguero colombiano Felipe Aguilar, el centrocampista uruguayo Carlos Sánchez, el punta peruano Cristian Cueva, el creativo venezolano Yeferson Soteldo y el delantero paraguayo Derlis González completan la lista de foráneos. En la liga brasileña solo es permitida la utilización de cinco extranjeros por partido.