Sebastián Viera reconoció su error en altercado con jugadores de Millonarios

El partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla en el estadio El Campín por las semifinales de la liga colombiana terminó con polémica por un altercado entre jugadores de ambos equipos que se encararon tras el pitazo final.

Los involucrados fueron Willer Ditta, Larry Vásquez, Sebastián Viera, Didier Moreno, Homer Martínez por parte del Junior; Breiner Paz, Felipe Banguero, Ricardo Márquez por el lado de Millonarios.

Al analizar los hechos, el Comité Disciplinario de la Dimayor anunció sanciones para todos los involucrados, pero Viera fue suspendido por 3 fechas.

Tras conocer la sanción, el guardameta del cuadro ‘tiburón’ se pronunció a través de su cuenta de Twitter, pidiendo disculpas por su comportamiento.

“Agacho la cabeza, no solo por la derrota, si no para ofrecer unas sinceras disculpas por mi comportamiento (…). Fui provocado, y la impotencia jugó en mi contra. Me equivoqué y no hay excusa”, fue parte de su comentario.

Finalmente, aseguró que seguirá luchando por la camiseta del Junior de Barranquilla, la cual ha vestido por varias temporadas.