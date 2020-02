Seguramente llegará mi tiempo de ser titular: Kelvin Osorio, jugador de Santa Fe

En diálogo con Deportes W el centrocampista de Independiente Santa Fe, Kelvin Osorio, se refirió a su llegada al equipo capitalino, el cual es el de más jerarquía en los que ha jugado, y su adaptación a esta institución, "venía con buen ritmo, de una zona que también es de altura como Tunja (…). Poco a poco me voy moldeando al estilo que quiere el equipo. Las veces que he intervenido hemos conseguido buenos resultados".

En lo que va de Liga ha tenido seis actuaciones, todos viniendo desde el banco. Kelvin comentó sobre las charlas que ha tenido con Harold Rivera acerca de la titularidad, “todo jugador trabaja para ser titular, eso va a llegar pronto, para eso estamos trabajando (…). Desde diciembre hablé con Harold Rivera, desde ahí me plasmó su confianza para llegar al equipo. Lo que ha sido pretemporada y estos dos meses ha sido mucho trabajo. Me dice que sea un poco más atrevido y que me llene de confianza".

Osorio quien le cambió la cara al partido frente al América, el pasado fin de semana, se refirió al desempeño que tuvo en el mismo y el cual ha sido destacado por los medios bogotanos, “se planteó un partido para jugar con mucha intensidad. El primer tiempo estuvo muy complejo porque estuvo muy parado por parte del América. En el segundo tiempo logro entrar al juego, hay más tramite, se dan la opción de gol y se completa”.

Para finalizar, el jugador de Independiente Santa Fe opinó sobre el tema que ronda el FPC el cual es el descanso de los jugadores por las rotaciones que hacen algunos entrenadores, “eso va a afectar en el rendimiento. Jugar cada 3-4 días afecta. Ya se empieza a sentir, lesiones y el rendimiento un poco más bajo. Lo ideal sería jugar cada 8 días".

