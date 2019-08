Siempre soñé con estar en un partido contra Brasil: Luis Manuel Orejuela

Luis Manuel Orejuela actual jugador del equipo Cruzeiro Esporte Clube, fue convocado por el director de la Selección de Fútbol de Colombia, Carlos Queiroz, para jugar en los próximos amistosos. El jugador compartió durante la entrevista su emoción por la convocatoria, además comentó que se tienen que presentar el 02 de septiembre y a lo largo que vayan saliendo de sus respectivos partidos se unirán en Miami.

Frente a la rueda de prensa de Carlos Queiroz en donde dijo que el equipo lo necesitaba, aun sabiendo que tenía compromisos con su actual equipo, expresó que: “yo tomo eso como confianza que el profesor me tiene. El Cruzeiro mandó una solicitud para que no me llevaran porque tenemos una semifinal importante, pero la decisión está en manos de la Federación y no del Cruzeiro.”

Sobre la expectativa que tiene del partido contra Brasil y la posibilidad de quedarse en la Selección Colombia dijo que “se vienen unos partidos importantes, siempre soñé con estar en un partido contra Brasil y ahora tengo la oportunidad de estar. Estoy muy feliz y espero que pueda marcar en alguno de los dos partidos.”

En cuanto a los referentes de su posición que le llaman la atención expresó que le gusta ver a Camilo Zúñiga porque es un deportista que ayudó mucho a la Selección. Internacionalmente le gusta Dani Alves y Marcelo Vieira.