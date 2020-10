Siguen críticas a Zidane por la salida de James Rodríguez y Gareth Bale del Real Madrid

Los integrantes del programa deportivo español ‘El Chiringuito’ tuvieron una fuerte discusión por la salida del mediocampista colombiano James Rodríguez del Real Madrid hacia el Everton de Carlo Ancelotti.

“Entiendo que, para Zidane, James y Bale no sean titulares, pero no me vale que fueran el 25 y 26 de la plantilla, no me lo creo”, sentenció uno de los participantes del programa.

Y es que el entrenador italiano ha sacado lo mejor del colombiano cuando ha estado en sus equipos: Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

El debate se desató luego de que el futbolista galés entrenara por primera vez con el Tottenham de Jose Mourinho.