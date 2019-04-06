Suárez y Messi ganan al Atlético y dan la Liga al Barcelona

Con esto suma tres puntos que deja la liga sentenciada a favor de los azulgranas.. Foto: Getty Images( Thot )

A falta de siete jornadas para el final, el Barcelona aventaja en 11 puntos (más el 'goal average') al Atlético, que jugó con diez durante una hora por la expulsión, por roja directa, del delantero hispanobrasileño Diego Costa.

Tercero, a 13 puntos, está el Real Madrid, que sufrió mucho para imponerse 2-1 en el Bernabéu al Eibar (11º), ambos marcados por el francés Karim Benzema.

"Sacamos un margen importante al Atlético. Quedan algunos partidos pero hoy no dimos uno sino dos pasos adelante para LaLiga", admitió tras el partido Luis Suárez a las cámaras de Movistar.

"Sabíamos cómo iba a ser el partido. Son muy ordenados. Buscamos profundidad y ritmo en el juego y eso se notó en la segunda parte. Tuvimos actitud, creamos ocasiones y creo que en la segunda parte generamos muchas ocasiones ante un portero que fue la figura del partido", añadió sobre el partido.

El Barcelona comenzó con un buen ritmo y al cuarto de hora Jordi Alba acabó una buena jugada colectiva con un disparo que escupió el palo.

Una vez sacudido el dominio inicial azulgrana, el Atlético se fue afianzando y respondió con un disparo de Antoine Griezmann que detuvo el arquero alemán Marc André Ter Stegen (21).

El Barça volvió a llevar peligro a la portería defendida por el esloveno Jan Oblak, que metió una mano prodigiosa abajo para sacar un disparo ajustado de Philippe Coutinho (28).

Un minuto después llegó la jugada que pudo ser clave en el partido. Diego Costa protestó airadamente una decisión del colegiado Gil Manzano y éste le mostró la tarjeta roja directa (29).

- Expulsión de Diego Costa -

"En 11 partidos (como entrenador del Atlérico en el Camp Nou) hemos recibido siete expulsiones. Algo debemos estar haciendo mal. Le pregunté al árbitro y me dijo una cosa que Costa me dice que no ha dicho. Otros jugadores han dicho cosas y no los expulsan. Nosotros lo vemos y no les expulsan. Pero eso no justifica a Costa", declaró tras el partido Diego Simenone sobre los supuestos insultos del delantero al colegiado.

"Si el árbitro interpreta que hubo insulto, está bien expulsado", anadió.

Sobre el encuentro, Simeone analizó: "El partido fue jugado en la dificultad. Con mucho esfuerzo, con mucha comunión hasta que Suárez rompe el partido".

Pese a quedarse con 10, Simeone ordenó la retirada del lateral colombiano Santiago Arias para dar entrada el volante argentino Ángel Correa y con ese cambio táctico el Atlético minimizó los daños causados por la expulsión, al punto que el Barça, salvo un par de acciones de Lionel Messi (39 y 44) y otra de Coutinho (45+3), apenas volvió a inquietar la portería rojiblanca.

La segunda parte casi se convirtió en un mano a mano entre Messi, el máximo goleador de la Liga, y Oblak, el portero menos goleado.

El astro argentino era quien más peligro creaba ante Oblak (minutos 56, 61, 62, 64 y 69), pero el portero esloveno respondía a todas ellas con soberbias atajadas.

El Atlético de Madrid tampoco se encerró atrás, aunque su mayor peligro llegaba en jugadas a balón parado, como un golpe franco directo que Griezmann envió a las manos de Ter Stegen (68) y un claro cabezazo de Rodri que se marchó alto por poco (75).

Pero el equipo madrileño no soportó jugar en inferioridad durante casi una hora y acabó rindiéndose a poco para el final, cuando Luis Suárez abrió el marcador con un derechazo desde fuera del área ajustada al palo (85) y Messi sentenció con un disparo de pillo, amagando con un disparo fuerte y sacarse de la chistera un tiro suave (87).

Antes el Real Madrid se recuperó de su derrota del miércoles en Valencia con un triunfo muy trabajado por 2 a 1 sobre el Eibar.

Marc Cardona adelantó al Eibar en el minuto 39 acertando ante Keylor Navas, después de recibir un pase al hueco de Gonzalo Escalante.

- 'Jugar para nada es complicado' -

Después de que le anularan dos goles, Benzema volteó el marcador, primero rematando de cabeza un centro de Marco Asensio (59) y después con una acción similar, pero esta vez a pase del alemán Toni Kroos (81).

Sobre lo que resta de curso, Zinedine Zidane declaró: "Esta temporada no vamos a ganar nada y jugar para nada es complicado. Pero no vamos a bajar los brazos (...) Nos quedan siete partidos y vamos a tratar de acabar segundos".

Además el Valencia (5º) dio un paso atrás en sus aspiraciones de Champions al perder en Vallecas ante el Rayo (19º) por 2-0, con goles de Raúl de Tomás (32) y Mario Suárez (90+1).

Tras esta derrota, el equipo entrenado por Marcelino García Toral podría caer incluso de los puestos de Europa League, mientras que el Rayo se aferra a la permanencia.

En el primer encuentro del sábado, el Espanyol (13º) ganó 2 a 1 en un derbi catalán en el terreno del Girona (14º), con lo cual amplió a cuatro puntos su ventaja sobre su rival del día.