Super Bowl: Fecha, hora y cómo ver el show de The Weeknd en el medio tiempo

El domingo 7 de febrero se jugará el evento deportivo más importante de los Estados Unidos, el Super Bowl en su edición 55 entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kasas City Chiefs.

Con Tom Brady como su máxima estrella, los Buccaneers pretenden destronar a los Chiefs de su título conseguido en el 2020 ante los San Francisco 49ers.

Miembro del club de los más laureados de los deportes de equipo estadounidenses, Brady se codea con titanes como Bill Russell o Joe DiMaggio y se ilusiona con superar el domingo los seis anillos de la NBA que logró Michael Jordan con los Chicago Bulls.

Hora y canal para ver el partido en Colombia

El evento será transmitido por ESPN y comenzará a las 6:30 de la tarde. En este mismo canal podrá ver el show de medio tiempo en manos de Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, y Miley Cyrus.

Además, también podrá seguir la transmisión del show del medio tiempo por la señal de W Radio.

performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh