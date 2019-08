La piloto colombiana, que pertenece a la escudería Telmex-Claro, enfrenta este fin de semana la octava de doce fechas del Campeonato FIA de Fórmula 2 en el Hungaroring, trazado que tradicionalmente despide la primera parte de la temporada antes del parón europeo durante este mes.

Antes de regresar a las competencias, Tatiana estuvo junto al equipo Alfa Romeo Racing durante el Gran Premio de Alemania, acompañando las actividades de los pilotos titulares con los ingenieros, además de compromisos de prensa y con patrocinadores del equipo y de la Fórmula 1.

#DeportesW Tatiana Calderón regresa a la Fórmula 2 en Hungría >> https://t.co/Fo6s8YP9CN pic.twitter.com/9oxGMtsqZt — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 1, 2019

Durante la semana Tatiana visitó la sede del equipo en Hinwil en Suiza, donde trabajó en la preparación de actividades concernientes a su rol como piloto de pruebas durante el resto de la temporada, todo esto además de su rutina previa a cada cita de la Fórmula 2, incluyendo sus sesiones de simulador.

El sábado 2 y el domingo 3 de agosto se disputarán la carrera feature y sprint respectivamente, en el circuito de Hungaroring, en el que Tatiana ha conseguido buenos resultados en su paso por la Gp3 Series. Este escenario cuenta con un trazado muy técnico y físicamente exigente, ya que enlaza varias curvas, algunas de ellas bastante largas, y prevalecen en su longitud de 4.381 kilómetros las curvas de media y baja velocidad, además de caracterizarse por la dificultad para adelantar.

Tatiana Calderón: “Aprovechamos la semana sin actividad de la Fórmula 2 para acompañar al equipo Alfa Romeo Racing en el GP de Alemania y aunque lo disfruté mucho, no veía la hora de volver a correr. Hemos analizado información con el equipo y esperamos poder poner en práctica lo que nos dice la teoría y conseguir que los neumáticos trabajen como queremos. Hungaroring es un circuito en el que me he tenido buen feeling en el pasado y espero que podamos tenerlo de nuevo este fin de semana. Esperamos altas temperaturas como es tradición acá y creo que eso ayudará a encontrar el rendimiento del cual sabemos somos capaces.”

HORARIOS EN BUDAPEST

(HORA LOCAL, -6H EN COLOMBIA)

Viernes 2 de Agosto

Práctica Libre 13:00

Clasificación 16:55

Sábado 3 de Agosto

Carrera 1 10:10

Domingo 4 de Agosto

Carrera 2 11:25