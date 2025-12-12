¿Cuándo pagan la prima de diciembre las Fuerzas Militares? Decretos 1211 y 615 explicados

Para los miles de hombres y mujeres que portan el uniforme de las Fuerzas Militares en Colombia, diciembre representa no solo el cierre de un año operativo, sino el momento de recibir la compensación económica más esperada para el cierre de fin de año.

Aspectos como los haberes devengados, la antigüedad y el rango son determinantes para saber cuánto llegará realmente a la cuenta de nómina en esta fecha.​

Una de las principales dudas en los batallones y comandos es la fecha exacta del desembolso y qué normas regularon el valor final para este 2025.

Si usted hace parte del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, a continuación le explicamos los decretos claves y cómo se liquida su pago.​

¿Cuándo pagan la prima de diciembre a las Fuerzas Militares?​

Según la normativa vigente y el calendario del Ministerio de Defensa, el pago de la prima de navidad para los miembros de la Fuerza Pública debe realizarse, a más tardar, en la primera quincena de diciembre.​

Para este 2025, la mayoría de las unidades del Ejército y demás fuerzas han programado la entrega de los fondos entre el lunes 9 y el jueves 11 de diciembre. Es decir, si usted no ve el reflejo en su cuenta hoy, es probable que en las próximas 48 horas se haga efectivo, cumpliendo con la obligación legal de pagar antes del día 20.​

Decreto 1211 de 1990:

Este artículo establece que el personal en servicio activo, como oficiales y suboficiales, tiene derecho a percibir una Prima de Navidad equivalente a la totalidad de los haberes devengados en el mes de noviembre de cada año.​

Decreto 615 de 2025:

Firmado el pasado junio, este decreto fue el que fijó las escalas de remuneración para 2025. Es la norma que determinó cuánto vale su sueldo básico este año.

¿Cómo es la prima para los soldados profesionales?

Para los Soldados Profesionales, la norma varía ligeramente (regida usualmente por el Decreto 1794 de 2000 y ajustes posteriores). Su prima de Navidad también corresponde a un salario mensual.

