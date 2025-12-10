Fecha límite para pagar la PRIMA de diciembre de 2025, según el Código Sustantivo del Trabajo

La temporada decembrina es una de las más esperadas del año por los colombianos; pues, además de ser un momento ideal para compartir en familia y disfrutar de las diferentes tradiciones navideñas y de fin de año, los empleados reciben una bonificación monetaria adicional a su salario, que es la prestación social denominada como ‘prima’ navideña.

En ese sentido, este dinero extra a la nómina regular tiene una regulación por parte de la ley, ya que en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo está estipulado que el empleador debe pagar al empleado un valor calculado sobre el lo correspondiente a 30 días de salario anual, o proporcional al tiempo laborado en la compañía, por lo que aquí le contamos cuál es la fecha límite para que le llegue este dinero y qué puede hacer si no se cumple este plazo.

Plazo máximo para el pago de la prima de diciembre

De acuerdo con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, la prima navideña debe pagarse “a más tardar los primeros veinte días de diciembre”, por lo que los empleadores tendrán plazo hasta el 20 de este mes para hacer el pago.

Asimismo, el el parágrafo de este artículo se indica que se incluye en esta prestación económica a los trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores por días o trabajadores de fincas y, en general, a los trabajadores a quienes cumplan con las condiciones de empleado dependiente.

¿Qué pasa si no le pagan la prima antes de la fecha límite?

Según el sitio web del Ministerio de Justicia, e caso de que no le consignen esta prestación social antes del 20 de diciembre del 2025, lo primero que debe hacer es intentar llegar a un acuerdo con su empleador; pues puede ser a causa de un proceso retrasado.

No obstante, en caso de que esto no sea posible, usted podrá solicitar información, orientación y resolver sus inquietudes sobre el procedimiento ante un inspector de trabajo, comunicándose con la línea de atención del Ministerio de Trabajo, ya que por este medio podrá recibir asesoría, presentar una queja por el incumplimiento de las obligaciones o, en ciertos casos, intentar una conciliación, como es el caso de una indemnización y plazos para el pago de lo que le deben. Tenga en cuenta que el inspector de trabajo no puede ordenar el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, para lo cual deberá presentar demanda ante un juez laboral, en caso de llegar hasta esta instancia.

Fórmula para calcular cuánto le va a llegar de prima en diciembre

Aunque este valor varía de acuerdo a su salario, y si este es fijo o variable, hay una fórmula sugerida para hacer el cálculo aproximado del valor de su prima, según el sitio web del Ministerio del Trabajo. Acá se la dejamos:

Prima de servicios= (Salario X Tiempo laborado en días) / 360 días.

