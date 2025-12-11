¿A qué hora inicia y termina la Ciclovía Nocturna este 11 de diciembre: Ruta oficial

Bogotá se prepara para vivir una de sus noches más vibrantes del año. Este jueves 11 de diciembre, las bicicletas, patinadores y peatones se tomarán nuevamente las principales arterias de la capital en la tradicional Ciclovía Nocturna Navideña.

Para miles de ciudadanos, esta jornada no es solo una oportunidad de deporte, sino el plan perfecto para ver los alumbrados sin el estrés del tráfico habitual.

Aspectos como la seguridad, el clima y los cierres viales son determinantes para quienes planean salir esta noche, ya sea a hacer pasar el rato o a intentar regresar a casa en carro.

Una de las principales dudas de los bogotanos es si habrá cambios en los horarios comunes y cuáles son exactamente las vías que estarán cerradas para el tráfico mixto. Si usted planea moverse por la ciudad esta noche, a continuación le detallamos la ruta y los horarios confirmados

¿Qué horarios tendrá la Ciclovía Nocturna?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha confirmado que la jornada de este jueves 11 de diciembre de 2025 comenzará oficialmente a las 6:00 p.m. y se extenderá hasta la medianoche o 12:00 a.m.

Sin embargo, tenga en cuenta una recomendación práctica: aunque el cierre total de vías para carros empieza a las 6:00 p.m., la logística de segregación de carriles suele empezar unos minutos antes en corredores como la Séptima y la Calle 26.

Si sale de trabajar a las 5:30 p.m., es mejor que tome rutas alternas de inmediato.

Mapa de rutas habilitadas en los 95 kilómetros de ruta:

Para esta edición de la Ciclovía Nocturna, se han habilitado 95,16 kilómetros de vías exclusivas.

Los principales corredores que NO tendrán paso vehicular son:

Norte:

Carrera 9: Desde la Calle 116 hasta la Calle 170.

Carrera 15: Entre Calle 72 y Calle 127.

Calle 116: Desde la Carrera 7 hasta la Avenida Boyacá.

Calle 170: Entre Carrera 9 y Avenida Boyacá.

Avenida Córdoba: Entre Calles 116 y 127.

Centro y Oriente:

Carrera 7: El corredor más emblemático, habilitado desde la Calle 22 Sur (20 de julio) hasta la Calle 116.

Calle 26: Desde la Carrera 7 hasta la Carrera 96

Calle 72: Entre Carrera 7 y Carrera 15.

Occidente y Sur:

Avenida Boyacá: Un tramo extenso desde la Carrera 24 hasta la Calle 170.

Carrera 50: Entre Avenida de las Américas y la Autopista Sur.

Calle 17 Sur y Diagonal 16 Sur.

Calle 39 Sur: Entre Carrera 50 y Avenida Boyacá.

Recuerde que, al ser un evento masivo, es vital no descuidar sus objetos personales en las aglomeraciones.

