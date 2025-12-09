El vuelo más largo del mundo recorrerá 20.000 KM desde Asia a Suramérica: ¿Cuál es y cuánto dura?

Este diciembre de 2025 se dio un nuevo hito en la aviación comercial con una aerolínea china va a conectar Shanghái en China con Buenos Aires en Argentina, un vuelo que recorrerá 20,000 kilómetros entre los extremos del planeta.

Este vuelo, tiene una escala en Auckland, Nueva Zelanda para reabastecer combustible sin que los pasajeros deban cambiar de avión, aún asi seguirá considerado como el vuelo directo más largo del mundo, superando a cualquier tipo de ruta actual en distancia.

Hablando de tiempo del vuelo, este recorrido desde Shanghái hasta Buenos Aires está estimado en 25,5 horas, y en sentido opuesto y/o dependiendo los vientos y demás condiciones, el tiempo de vuelo podría alcanzar hasta 29 horas.

¿Cómo funciona el equipo de un vuelo tan largo?

Las aerolíneas con vuelos de este tipo normalmente tienen un tipo de tripulación reforzado que tiene más pilotos y más sobrecargos para que todos puedan cumplir estrictamente los descansos asignados para vuelos de larga duración.

Esta ruta, aparte de su relevancia técnica, tiene un gran peso estratégico, pues busca fortalecer los flujos comerciales, turísticos y culturales de China y Argentina, que, hasta el día de hoy, tienen una relación sana en términos de economía.

Para Sudamérica, este vuelo es un crecimiento de posibilidades de conexión con Asia, que después de todo no deja de ser una parte clave para el comercio de todo el planeta.

¿Qué aviones tendrá este vuelo entre Argentina y Shanghái?

Los aviones designados para este vuelo son los Boeing 777-300ER, y los de ida salen del aeropuerto Pudong de Shanghái a las 2 de la mañana (Hora de Beijing) los lunes y los jueves con llegada a Buenos Aires a las 5 de la tarde (Hora de Argentina) por parte de China Eastern Airlines.

Antes de este vuelo, el más largo sin escalas era un vuelo de Singapore Airlines, en concreto un vuelo entre Singapur y Nueva York que superaba los 15,000 kilómetros y rondaba las 19 horas de vuelo.

Y para contrastar, uno de los vuelos más cortos del mundo está en Escocia, entre dos de sus islas: Papa Westray y Westray con vuelos que, dependiendo del viento, duran entre 50 y 90 segundos.

