Maduro conversó con Erdogan y coincidieron en restablecer ruta aérea de Turkish en Venezuela
A raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país suramericano, diferentes países han cambiado sus rutas y vuelos para evitarlo.
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, dialogaron telefónicamente en momentos en que EE.UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe, y acordaron restablecer “a la brevedad” la ruta aérea de Turkish Airlines.
Turkish había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul, a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país suramericano, se informó este sábado en un comunicado compartido por el canciller, Yván Gil.
