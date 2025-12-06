Internacional

Maduro conversó con Erdogan y coincidieron en restablecer ruta aérea de Turkish en Venezuela

A raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país suramericano, diferentes países han cambiado sus rutas y vuelos para evitarlo.

Turkish Airlines. Foto: Kevin Carter/Getty Images.

Turkish Airlines. Foto: Kevin Carter/Getty Images. / Kevin Carter

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, dialogaron telefónicamente en momentos en que EE.UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe, y acordaron restablecer “a la brevedad” la ruta aérea de Turkish Airlines.

Turkish había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul, a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país suramericano, se informó este sábado en un comunicado compartido por el canciller, Yván Gil.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad