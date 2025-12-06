Maduro conversó con Erdogan y coincidieron en restablecer ruta aérea de Turkish en Venezuela

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, dialogaron telefónicamente en momentos en que EE.UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe, y acordaron restablecer “a la brevedad” la ruta aérea de Turkish Airlines.

Lea también: Aerolíneas venezolanas aumentaron sus vuelos internacionales tras ola de cancelaciones

Turkish había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul, a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país suramericano, se informó este sábado en un comunicado compartido por el canciller, Yván Gil.

Escuche W Radio en vivo aquí: