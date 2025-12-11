La transformación cultural es una de las mejores alternativas de innovación en salud

La conversación tuvo muchas aristas, entre ellas, la prevención y la telemedicina destacaron como herramientas para una mejor salud. | Foto: W Radio

En el nuevo capítulo del videopodcast Innovación en salud, titulado “Tratar lo que no se puede prevenir: innovación, acceso y futuro del sistema de salud en Colombia”, especialistas del sector discutieron la necesidad de fortalecer la atención y sostenibilidad del sistema sanitario del país.

Para Alejandro Gómez López, exsecretario distrital de Salud, la pregunta central es cómo lograr que el sistema sea sostenible para cada colombiano y para el tratamiento de sus enfermedades. Desde su perspectiva como formulador de políticas públicas, existe una falla en la forma de evaluar la eficiencia del sistema:

“Durante años hemos medido el acceso por la cantidad de servicios prestados, cuando realmente un equipo médico debería ser evaluado por el número de pacientes que no necesitan consulta”.

Por su parte, Yolima Méndez Camacho, presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, enfatiza que en enfermedades como la leucemia no es posible hablar estrictamente de prevención, sino de detección temprana. “Es un gran reto contar con una atención primaria que tenga la habilidad de identificar esos casos inusuales y atípicos”, señala.

Un ejemplo de innovación enfocada en la prevención y en una atención más efectiva es el Programa Sensórica, liderado por Juan Camilo Pedreros, cardiólogo y jefe de Telemedicina de la Fundación Clínica Shaio. Este programa utiliza herramientas de alta tecnología para monitorear a distancia a los pacientes y enviar la información a una central donde es analizada por expertos.

Los panelistas insistieron además en que las lecciones aprendidas durante la pandemia por COVID-19 no deben perderse. Los avances en telemedicina y en la optimización de los procesos de atención demostraron que la innovación también se basa en fortalecer la atención humana y en promover la participación conjunta entre el personal de salud, los pacientes y sus familias.

A continuación, puede ver el videopodcast completo: